05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayramda otobüsler ücretsiz mi? sorusu, İETT'nin yaptığı açıklama ile cevap buldu. Geçtiğimiz ay İBB Meclisi'nde kabul edilen taslak ile aylık öğrenci akbili 40 liraya düşürülmüş, bayramlarda ise toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. En son 19 Mayıs'ta İstanbullu'lar toplu taşımadan ücretsiz faydalanmışlardı. Peki İETT otobüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
İETT TOPLU ULAŞIM (OTOBÜSLER) BAYRAMDA ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray TCDD'ye bağlı olduğu için, Marmaray ücretlerinde herhangi bir indirim söz konusu değil.
13.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MARMARAY GEBZE HALKALI ARASI GEÇERLİ ÜCRETLER.
|TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MARMARAY ÜCRET TARİFESİ
|EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
|₺2,60
|₺1,25
|₺1,85
|TAM PARKUR ÜCRETİ
|₺5,70
|₺2,75
|₺4,00
|DURAKLAR
|TAM
|İNDİRİMLİ
|İNDİRİMLİ-2
|1 - 7 İSTASYON
|₺2,60
|₺1,25
|₺1,85
|8- 14 İSTASYON
|₺3,25
|₺1,55
|₺2,30
|15 - 21 İSTASYON
|₺3,80
|₺1,80
|₺2,70
|22 - 28 İSTASYON
|₺4,40
|₺2,10
|₺3,15
|29 - 35 İSTASYON
|₺5,20
|₺2,50
|₺3,70
|36 - 43 İSTASYON
|₺5,70
|₺2,75
|₺4,00
|DURAKLAR
|AYLIK
|SINIRLI
|MARMARAY
|ABONMAN
|BİLET
|KURUMSAL BİLET
|1 - 7 İSTASYON
|1
|3
|1
|8- 14 İSTASYON
|2
|3
|1
|15 - 21 İSTASYON
|2
|3
|1
|22 - 28 İSTASYON
|3
|3
|1
|29 - 35 İSTASYON
|3
|3
|1
|36 - 43 İSTASYON
|4
|3
|1
İETT, 4 BİN 524 ARAÇLA HİZMET VERECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.
İETT OTOBÜSLERİNE RAMAZAN BAYRAMI’NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK
İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcularımız sefer saatlerine İETT’nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.
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