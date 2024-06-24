Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.673,22 %-0,91
        DOLAR 32,9046 %0,17
        EURO 35,3844 %0,64
        GRAM ALTIN 2.468,59 %0,73
        FAİZ 42,03 %-2,05
        GÜMÜŞ GRAM 31,41 %0,66
        BITCOIN 61.239,00 %-3,87
        GBP/TRY 41,7882 %0,53
        EUR/USD 1,0741 %0,45
        BRENT 85,37 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 4.036,14 %0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayramda korsan taşımacılık ve fahiş fiyata rekor ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Bayramda korsan taşımacılık ve fahiş fiyata rekor ceza

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bayram tatili rakamlarını ve denetlemeleri açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, "Bayram tatilinde 3 milyon 782 bin 90 kişi şehirler arası otobüslerle seyahat ederken, 14-23 Haziran tarihleri arasında 13 bin 855 otobüse denetleme yapıldı. Fahiş fiyattan bilet satan, emeklilere yüzde 20 indirim uygulamayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara ise 23 milyon 453 bin 8 TL ceza uygulandı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korsan taşımacılığa 23 milyon TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil süresince Bakanlık olarak şehirler arası otobüslere yönelik aldıkları sıkı tedbirler sayesinde fahiş fiyattan bilet satışının önüne geçtiklerinin altını çizerek, “Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 Haziran 2024 Cuma gününden bugüne kadar 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcu seyahat etti. Bayram tatili öncesi ve bayram tatili süresince yurt genelinde yaptığımız denetimlerde ⁠ise 13 bin 855 otobüs denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde otobüs işletmecilerine bin 628 ceza ve 34 bin 591 uyarı olmak üzere toplamda 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandı” dedi.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle tatil öncesi ve sonrası, yollarda ve yolcu taşımacılığında oluşacak yoğunluklara yönelik alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşların bayram tatili boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptığını belirterek, “Bu sürede ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat sahada denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirmeleri için bayram tatili öncesi ve bayram süresince yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde uyguladık” dedi.

        “FAHİŞ FİYATTAN BİLET SATAN İŞLETMECİLER TEK TEK İNCELENDİ"

        Kurban Bayram tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti. Uraloğlu, “Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 -23 Haziran tarihleri arasında 107 bin 896 adet otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 adet yolcu taşındı” diye konuştu.

        "BAYRAMA GÜVEN İÇİNDE GİRİN DİYE DENETİMLERİMİZİ ARTIRDIK"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik % 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık” İfadelerini kullandı.

        Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu denetimlerimiz sadece bayramı kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanması için, yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Bayramda doldu taştı
        Bayramda doldu taştı
        Habertürk Anasayfa