Bugün kargolar çalışıyor mu?

Bugün Bayram tatilinin ikinci günü olduğu için kargolar kapalı..

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmaları bayram tatili süresinde çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani çalışmayacak.