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        Haberler Gündem Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayramda ve arefe günü 9 - 10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı'nda AVM'ler kaça kadar açık?

        Bayramda ve arefe günü AVM'ler açık mı kapalı mı?

        Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü itibarı ile başlıyor. Bayramda AVM'ye gidecek olanlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda ve arefede AVM'ler açık mı oluyor kapalı mı oluyor? İşte Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:45
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        • 1

          10 Nisan 2024 Çarşamba günü itibarıyla bayramın ilk günü kutlanıyor. Bayram sebebiyle birçok yer ve işletme resmi tatilde olurken AVM'lerin çalışma saatleri de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz bayramların ilk gününde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyordu. Peki, bu sene bayramın ilk günü ve diğer günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı süresince AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...

        • 2

          BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

          Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

        • 3

          BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

          Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

        • 4

          Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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