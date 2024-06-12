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        Haberler Ekonomi Turizm Bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler açıklandı - Turizm Haberleri

        Bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler açıklandı

        Bu yıl 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde en çok rağbet edilen kentin, Antalya olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:38
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        Bayramda en çok tercih edilen şehirler
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        Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili, turizmi hareketlendirdi. Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.

        Türkiye'nin önde gelen seyahat sitelerinden Enuygun'un verilerine göre, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan Antalya'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla, ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

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        Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki artış da dikkati çekti.

        9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8'den 4,7 güne çıktı. En çok rezervasyon Antalya, Bodrum ve İzmir otellerinde yapıldı. Yurt dışında ise Tiran, Podgoritsa ve Priştine şehirleri öne çıktı.

        Yurt içinde en çok bilet alınan ve en çok otel rezervasyonu yapılan şehir, Antalya oldu. Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tatilin başlamasına çok az süre kaldığı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek "Bu yıl sıcaklıkların da ani yükselişiyle özellikle kıyı şehirlere yüksek bir talep var. Tatile iki gün kaldı ve seyahat düşünüyorsanız hemen biletinizi alın, çünkü geç kaldığınız her an bilet bulma olasılığınız azalıyor." uyarısında bulundu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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