2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.