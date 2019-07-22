Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar, Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılıyor. En son emekliler Ramazan Bayramı öncesinde bin liralık ikramiyelerini almıştı. Peki Kurban Bayramı için yatırılacak bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarda olacağıyla ilgili bir açıklama var mı? 2019 emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar haberimizde...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek 1000'er (bin) liralık bayram ikramiyesi için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde yani Ağustos ayının ilk haftasında ikramiyelerin hesaplarda olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. Şimdilik ikramiyede zam gündemde değil.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATTI?

Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs’ta ödendi. Emekli Sandığı emeklileri de Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü aldı. Yani 4 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler ikramiyelerini alarak girdi.