02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu sonunda cevap buldu. Milyonlarca emekli ve yakını tarafından beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri için sayılı gün kaldı. En son emekliler Ramazan Bayramı öncesinde bin liralık ikramiyelerini almıştı. İşte Kurban Bayramı için yatırılacak bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? (KURBAN BAYRAMI)
Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek 1000 (bin) liralık bayram ikramiyesinin önümüzdeki haftaiçi yani 5-9 Ağustos arasında yatırılacağı kesinleşti.
2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.
YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?
Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. Şimdilik ikramiyede zam gündemde değil.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATTI?
Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs’ta ödendi. Emekli Sandığı emeklileri de Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü aldı. Yani 4 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler ikramiyelerini alarak girdi.
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