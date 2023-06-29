Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre

Baykuşları öldürüp yola attılar

Denizli'de yol ortasında 2 adet baykuş vurulmuş olarak bulundu. Baykuşların kanatlarından kesilmiş olduğu görüldü.

Giriş: 29.06.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Baykuşları öldürüp yola attılar
İHA

Denizli’nin Buldan ilçesinde vurulduktan sonra ayak ve kanatları kesilmiş iki adet baykuş, yola atılmış halde bulundu.

Buldan Vakıf alanı üst yolunda 2 gün arayla 2 adet baykuş vurulmuş olarak bulundu. Baykuşları fark eden vatandaşlar, leşleri yakından incelediklerinde baykuşların vurulduktan sonra ayak ve kanatlarından kesilmiş olduğunu gördü.

Yapılanların vahşet olduğunu nitelendiren Ali Demirel, “Birer gün arayla iki baykuş aynı yerde öldürüldü. Yapılanları gördükçe vicdanlarımız sızladı. Bunu yapanlar asla insan olamaz. Doğada bile hayvanlar birbirlerine bu şekilde vahşice davranmazlar. Yazık olmuş hayvanlara” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sokakta 'samuray kılıcı' ile gezdi
Sokakta 'samuray kılıcı' ile gezdi
Memur zammı için gözler 3 Temmuz'da!
Memur zammı için gözler 3 Temmuz'da!
Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm!
Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm!
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.