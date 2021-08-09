Yapımcılığını BKLM Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Bayi Toplantısı filmi araştırılıyor. Ahlat Ağacı filminde sergilediği başarılı performansıyla adından söz ettiren Doğu Demirkol'un da rol aldığı Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncularıyla ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

BAYİ TOPLANTISI OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NE?

Bayi toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.