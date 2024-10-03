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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz için rekor talep! - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz için rekor talep!

        Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, birçok dev kulübün peşinde olduğu genç yıldızı Florian Wirtz'in bonservisini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:27
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        Leverkusen'den Wirtz için rekor talep!
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        Bayer Leverkusen, devlerin radarında olan Florian Wirtz'in bonservisini belirledi.

        Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi, genç oyuncunun bonservis rakamını 150 milyon euro olarak belirledi.

        Haberde Leverkusen'in Arsenal, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid'in takip ettiği oyuncudan ciddi bir bonservis kazanmak istediği yazıldı.

        HAVERTZ SONRASI REKOR

        Leverkusen, oyuncuyu 150 milyon euroya satması halinde kulüp rekorunu kıracak. Bir önceki rekor, 80 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olan Kai Havertz'a ait.

        21 yaşındaki Wirtz, Leverkusen kariyerinde 189 maça çıkarken 61 gol ve 57 asist yaptı.

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