Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü drone ile görüntülendi
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yiyecek arayan kurt sürüsü havadan drone ile görüntülendi
Giriş: 12.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:38
lçe kırsalında doğa gezisine çıkan dron pilotu Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğindeki Aydıntepe Ovası'nda kurt sürüsü olduğunu fark etti.
Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini drone ile kaydetti.
Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.