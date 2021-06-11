"Hesapta olmayan bir albümdü"

Batuhan Mutlugil: Hesapta olmayan bir albümdü - Magazin haberleri

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'Yor Beni' şarkısının video klibi; Batuhan Mutlugil'in içsel yolculuğunun kısa film tadında doğal bir şekilde Gürcan Gürşeçi yönetmenliğinde Bodrum'da çekilen görüntülerinden oluşuyor.

"Yadigar" albümü, Batuhan Mutlugil'in eski dönemlerde çeşitli gruplarda birlikte çalıştığı müzisyenler Caner Üstündağ ve Utku Ünal'la stüdyoda tekrar bir araya gelip, besteleri hayata geçirmeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Bir yıllık çalışma sürecini, Batuhan Mutlugil, "Aslında Yadigar, hiçbir zaman planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı" sözleriyle anlatıyor.

Albümün prodüktörlüğünü Batuhan Mutlugil ve Caner Üstündağ yaptı. Değişik müzik stillerini trio sounduyla dinleyenlere sunmayı hedefleyen bu albümde tüm besteler ve sözler Batuhan Mutlugil'e ait.