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        Haberler Magazin Batuhan Karacakaya'nın 'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor - Magazin haberleri

        Batuhan Karacakaya hâkim karşısına çıktı

        Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a "şantaj" yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:59
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        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
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        İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Ayşe Fatma Aslanpay ile avukatı Ümit Becel ve sanık Batuhan Karacakaya ve avukatı katıldı. Duruşma, tarafların talebi doğrultusunda basına kapalı olarak yapıldı.

        Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Batuhan Karacakaya, "Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı ama çok güzel sürprizler var. Davanın ilk duruşması bitti şu an benim için güzel gidiyor" dedi.

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        ASLANPAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Aslanpay'ın avukatı Ümit Becel, "Sanık Batuhan her ne kadar suçlamaları reddetmiş olsa da tüm ifadeler suçtan kurtulmaya yönelikti. İfadesinde 'Medya gücümün ve kitlemin farkındayım, rezil olmayı göze alamadım bu nedenle o videoyu Ayşe'ye çektirmek zorundaydım' dedi. Zaten bahse konu video izlendiğinde mağdura zorla ve darp korkusuyla yaptırıldığı iddianame de açıktır. Şikâyetimiz devam ediyor ve Sanık Batuhan'ın tüm HTS kayıtları da incelenecek. Sonraki celse karar verilecek" ifadelerini kullandı.

        İDDİANAME

        BATUHAN KARACAKAYA'NIN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Mesaj içeriğindeki olaya ilişkin şüphelinin menfaatinin olduğu ve müştekiye zorla video çektirdiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Batuhan Karacakaya'nın 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batuhan Karacakaya
        #Ayşe Fatma Aslanpay

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