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        Batuhan Çakır, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

        Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde Batuhan Çakır, üç adım atlama finalinde Avrupa üçüncüsü oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 21:14
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        Batuhan Çakır'dan bronz madalya
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        U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üç adım atlama finalinde yarışan Batuhan Çakır, son hakkında 16.16 atlayarak Avrupa üçüncüsü oldu.

        Batuhan Çakır, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde üç adım atlama finalinde son hakkında 16.16 atlayarak bronz madalya kazandı.

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