Ankara'nın Altındağ ve Keçiören ilçelerinde son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara polisi, iki ilçede toplam 20 ayrı evden hırsızlık olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişilik bir çete tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kısa sürede çetenin saklandığı yeri tespit etti. DHA'nın haberine göre; belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

EVLERE BALKON VE PENCEREDEN GİRMİŞLER



Çetenin, elektronik ürünler başta olmak üzere para edecek olan her şeyi çaldıkları belirlenirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 televizyon, 4 laptop, 1 elektrik süpürgesi, 2 fırın ve 2 şarjlı matkap ele geçirildi. Zanlıların hırsızlık yapacakları evlere genelde balkon ve pencereden girdikleri, çalıntı malları da ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları belirlendi.



ÇALANIN DA SATANIN DA SABIKASI KABARIK



Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen H. A., M. C. Z. ve E.Ş.´nin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere birçok suç kaydının olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çalıntı malları satın alan dükkan sahiplerinin de hırsızlık ve çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık çetesinden H.A., ile M.C.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



