Başkent Kültür Yolu Festivali en sevilen opera ve baleleri ağırlayacak

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 5 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırılacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen opera ve balelerini ağırlayacak

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyük Tiyatro’da 1 ve 3 Ekim tarihlerinde ‘Tosca’ operası sergilenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahneye taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy’un Tosca başrolü ile ilk kez 1941 yılında sahnelenmişti. Ülkemizde Tosca rolüyle bütünleşen Semiha Berksoy anısına kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde hazırlanan eser, kalabalık sanatçı kadrosunun yanı sıra dekor, kostüm ve ışık tasarımıyla da orijinaline en yakın prodüksiyonla sahnelenecek.