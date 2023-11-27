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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı! - 27 Kasım Ankara hava durumu

        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!

        Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının başladığı kentte bazı bölgeler beyaza büründü. Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde de, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:03
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          Başkent Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anıtkabir ve çevresinde de etkili oldu.

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          AA'da yer alan habere göre sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgeler beyaza büründü.

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          İHA'da yer alan habere göre de birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü.

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          Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. 

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          Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde de, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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          İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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          Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

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          Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.

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          Sabah saatlerinde iş yerlerine giden esnaf, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı ve temizlik yaptı.

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          AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

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