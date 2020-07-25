Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan ve ülke sınırlarını aşan “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası büyük ilgi gördü.
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 24, 2020
“İyilik bulaşıcıdır” diyerek toplumsal dayanışma çağrısı yapan Başkan Yavaş şimdi de Kurban Bayramı öncesi yeni bir kampanya daha başlattı. Başkan Yavaş, “Ankara’dan ‘Afiyet Ver’ adıyla yeni bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin” dedi.
KAVRULMUŞ KUŞBAŞI VE KIYMA KONSERVESİ DAĞITILACAK
Hayırseverler Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrılarına kayıtsız kalmazken “Afiyet Ver” adlı yeni kampanya ile ihtiyaç sahibi ailelere konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı yapılacak.
Paketlenmiş kuşbaşı ve kıyma konservelerinin hayırseverler tarafından elektronik ortamda satın alınabileceğini belirten Başkan Yavaş, şu mesajları verdi:
“Ramazan ayında “İftar Ver” diyerek yola çıktık, 500 bin sofrayı sıcak aş ile buluşturdunuz. Ardından “Su Ver”, “Bilet Ver” ve “El Ver” dedik, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemizin dertlerine derman oldunuz. Ankara’dan tüm Türkiye’ye yayılan veresiye defteri kapatma kampanyamızda bir oldunuz, hızır oldunuz, hayırlarınızı iyilikle buluşturdunuz. Şimdi mübarek Kurban Bayramı öncesinde yeni bir iyilik hareketi daha başlatıyoruz. Amacımız aynı: Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın… Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Darda kalan vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olmak için bu kez ‘Afiyet Ver’ kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız. Hedefimiz Eylül ayı itibarıyla yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak. Bugüne kadar bizlere güvendiniz, hayırlarınızı hiç esirgemediniz. Bizler de yine gönülden gönüle köprüler kurarak, iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz. Yine birlikte sevecek, yine birlikte sevineceğiz.”
“AFİYETVER.COM” ADRESİ ÜZERİNDEN SATIN ALINABİLECEK
Halk Ekmek Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Afiyet Ver” kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın tespit ettiği gelir seviyesi düşük ailelere ücretsiz olarak sağlıklı ve uzun ömürlü konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı gerçekleştirilecek.
İhtiyaç sahibi ailelerin protein ihtiyacının karşılanması amacıyla gıda kodeksine uygun hijyenik koşullarda ve veteriner hekim denetiminde kesilen hayvanlardan elde edilen yaklaşık 1500 gram çiğ etten üretilen 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamı ya da yarısı KDV ve hizmet bedeli dahil elektronik ortamda satışa sunuldu. 4 ayrı fiyat seçeneğinin sunulduğu “afiyetver.com” adresi üzerinden;
-Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL
-Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL ödenerek kredi kartıyla satın alınabilecek.
Büyükşehir Belediyesi kampanya için istatistiki sonuçları “afiyetver.com” adresi üzerinden güncel olarak paylaşacak. Satın alının ürünler 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren evlere teslim edilmeye başlanacak.
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