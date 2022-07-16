Başkan Biden'dan Suudi Arabistan'da kritik açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da Rusya ve Çin'in dolduracağı boşluk bırakmayacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan yöneticileriyle önemli görüşmeler yaptığını dile getiren Biden, Cidde'deki görüşmelerde enerji güvenliğini ele aldıkları ve temiz enerji konusunda Suudi Arabistan'ın ABD ile ortaklığa gireceğini ifade etti.
Biden, enerji güvenliğinin sağlanması konusunda iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Suudi Arabistan'ın güvenlik ve askeri ihtiyaçları ile ülkenin karşılaşabileceği tehditleri ele aldıklarını, Yemen konusunu da görüştüklerini aktaran Biden, "Suudi Arabistan yöneticileriyle Yemen'deki ateşkesi uzatma konusunda mutabık kaldık." dedi.
Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens ile önemli görüşmeler yaptıklarını ve aylar süren "sessiz diplomasi" sonrasında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Biden, "Bu bağlamda Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açacak. Bu kararı takdir ediyoruz. Bu önemli bir durum ve çok büyük bir başarı. Bu, Suudi Arabistan hava sahasının, İsrail'e açılacağı anlamına geliyor." dedi.
Suudi yetkililerle enerji konusunu görüştüğünü de dile getiren Biden, yüksek enerji fiyatlarını kontrol altına alabilmek için petrol üreten ülkelerin gelecek haftalarda üretim kotalarını artırmalarını beklediklerini söyledi.
ABD Başkanı Biden, Washington'ın Orta Doğu ile ilişkilerine değinerek, "Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmede ilerleme kaydettik. Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız." diye konuştu.
Biden, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarında görev yapan barış gücünün oradan ayrılacağını bildirdi.
Irak'ı, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) elektrik şebekesine Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinde bağlama konusunda da mutabık kaldıklarını aktaran Biden, G5 teknolojisi için Suudi Arabistan'la ortaklık için anlaşmaya vardıklarına dikkati çekti.
Prens bin Selman ile görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini söyleyen Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim." dedi.
Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.
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