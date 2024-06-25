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        Haberler Dünya Başkan adayı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı | Dış Haberler

        Başkan adayı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı

        Başkan adayı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili planı şekillendi. Basına yansıyan plana göre Trump yönetimi seçilirse Ukrayna tarafına silah sağlamak için 'Rusya ile müzakere masasına oturma şartı' getirecek. Putin yönetimine ise, "Masaya oturmazsanız Ukrayna'ya istediği her şeyi veririz" mesajı iletilecek. Ukrayna'nın NATO üyelik sürecinin ertelenmesi de Rusya'ya verilebilecek taahhütler arasında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:38
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        Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı planı açıklandı
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        Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Biden'ın rakibi Donald Trump'ın 'Ukrayna planı' basına yansıdı.

        Reuters'ın haberine göre Trump'ın iki kilit danışmanı, ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için "Ukrayna'ya ancak barış görüşmelerine girmesi halinde daha fazla ABD silahı alacağını" deklare edeceğini içeren bir plan sundu.

        Trump'ın 2017-2021 dönemindeki Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Kellogg ve Fred Fleitz tarafından hazırlanan plana göre, barış görüşmeleri sırasında hakim savaş hatlarına dayalı bir ateşkes olacak.

        Emekli Korgeneral Keith Kellogg, ABD'nin aynı zamanda Moskova'yı müzakereyi reddetmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini arttıracağı konusunda uyaracağını da belirtti.

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        Rapora göre Moskova, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uzun bir süre için ertelenmesi vaadiyle de masaya oturmaya ikna edilebilir.

        Fleitz, stratejilerini Trump'a sunduklarını ve eski Başkanın da olumlu yanıt verdiğini söyledi.

        ŞİMDİYE KADARKİ EN AYRINTILI PLAN

        Kellogg ve Fleitz tarafından ana hatları çizilen strateji, 5 Kasım Seçimleri'nde Başkan Joe Biden'ı yenmesi halinde Ukrayna'daki savaşı hızlı bir şekilde çözebileceğini söyleyen ancak ayrıntıları paylaşmayan Trump ve ekibi tarafından şimdiye kadar hazırlanan en ayrıntılı plan.

        Trump'ın seçimleri kazanması halinde Rusya ve Ukrayna'yı hızlı bir şekilde müzakere masasına oturtmanın çok önemli olacağını söyleyen Kellogg, "Ukraynalılara 'Masaya gelmelisiniz, eğer masaya gelmezseniz ABD'den gelen destek kuruyacaktır' diyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'e de, 'Masaya gelmek zorundasınız ve eğer masaya gelmezseniz, Ukraynalılara sizi sahada öldürmeleri için gereken her şeyi vereceğiz' diyoruz." dedi.

        Kremlin, Trump'ın planının medyaya yansımasının ardından bir açıklama yaptı.

        Putin yönetimi, gelecekteki olası ABD yönetimi tarafından önerilecek herhangi bir barış planının ayrıntılarını görmek zorunda olduklarını ancak görüşmelere açık olduklarını söyledi.

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