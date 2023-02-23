Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Basel: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel'e 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor bu sonuçla Avrupa'ya veda etti

Giriş: 23.02.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Basel: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

26. dakikada Maxi Gomez ile penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına Bakasetas geçti fakat penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın ikinci yarısında 49. dakikada Denswil ile golü bulan Trabzonspor beraberliği yakaladı fakat VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Basel'in golleri ise 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'den geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de
'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de
Kaktüs nasıl bakılır?
Kaktüs nasıl bakılır?
Kedi türleri, cinsleri ve özellikleri
Kedi türleri, cinsleri ve özellikleri
Cins kedi türleri, cinsleri ve özellikleri
Cins kedi türleri, cinsleri ve özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.