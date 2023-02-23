Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
26. dakikada Maxi Gomez ile penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına Bakasetas geçti fakat penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçın ikinci yarısında 49. dakikada Denswil ile golü bulan Trabzonspor beraberliği yakaladı fakat VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Basel'in golleri ise 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'den geldi.