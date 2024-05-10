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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar BASE 2024 için başvurular başladı

        BASE 2024 için başvurular başladı

        Türkiye'nin ortak mezuniyet sergisi BASE'in 2024 edisyonu için başvurular başladı! Son başvuru tarihi 15 Haziran.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 00:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:04
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        BASE 2024 için başvurular başladı
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        Her yıl, ülkenin dört bir yanında farklı disiplinlerde sanat eğitimi almış yeni mezunların yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2024 edisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Haziran. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında mezun olan veya olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Başvurular base.ist web sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

        Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde yeni mezunlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonunu taşıyor. BASE geçmiş 7 yılda Türkiye’nin dört bir yanından toplam 750 yeni mezun sanatçı adayının üretimlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.

        Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek olan BASE’in 2024 edisyonu Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Jumbo ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek.

        Jüride sanat dünyasından değerli isimler

        BASE bu yıl da sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip. Ari Meşulam, Bahar Kizgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil yer alıyor.2024 mezunlarının başvurularını değerlendirecek. Her yıl 1500’e yakın başvuru arasından seçici kurul değerlendirmesi ile yaklaşık 100 genç sanatçı adayının yapıtı sergileniyor.

        Başvurular 15 Haziran'a kadar base.ist üzerinden

        BASE 2024; Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil bölümlerinden 2024 yılında mezun olmuş/olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Özel veya zorunlu sebeplerle mezuniyeti Şubat 2025 yılında gerçekleşecek olanların başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru koşullarını websitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

        Ayrıntılı bilgi için: www.base.ist

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