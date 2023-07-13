Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga çıktı
Kosova Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Muhalefetten bir milletvekili Başbakan Kurti'ye su dolu pet şişe fırlattı
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Kosova Meclisi'nde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.
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Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, Kosova Meclisinde konuşan Başbakan Albin Kurti'ye su dolu pet şişe fırlattı.
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İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti'yi korumak için toplandı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
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Saldırı, Başbakan Kurti'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana geldi.
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Kavganın ardından Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, oturuma ara verdi.
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