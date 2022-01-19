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Başay Okay'dan Elçin Sangu'ya yanıt: Bırakın adalet yerini bulsun

Başay Okay'dan Elçin Sangu'ya yanıt

Elçin Sangu ile eski menajeri Başay Okay arasında 6 yıldır devam eden dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme, ünlü oyuncunun 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı ve 100 bin dolar cezai şartı faiziyle ödemesine hükmetti. Sangu, sinirlenerek duruşma salonunu terk etti. Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama artık yeter! Bugüne kadar bana yapılanları anlatmadım fakat daha fazla susmayacağım!" diyerek istinaf mahkemesine başvurdu. Başay Okay'dan yanıt geldi

19.01.2022 - 14:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    'Kiralık Aşk' dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. "Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti. Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı.

  • Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu’nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.Geçtiğimiz hafta gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı.

  • FAİZİYLE ÖDEYECEK!

    Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti.

  • "İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

    Karar sonrası Elçin Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama artık yeter! Bugüne kadar bana yapılanları anlatmadım fakat daha fazla susmayacağım! Bu da hepinize açık davetimdir." dedi.

    Sangu'nun avukatı Ali Demirel daha sonra şu açıklamayı yaptı:

    Bilindiği üzere 2016 yılında aleyhimize açıklan ve yaklaşık 6 yıldır devam eden Elçin Sangu ve eski menajeri Başay Okay arasındaki ihtilafa yönelik yerel mahkemedeki yargılamanın son celsesi bugün itibari ile görülmüştür.

    Açıkça hukuka, usule, içtihatlara, emsal Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri kararlarına aykırı olarak tesis edilen yerel mahkeme kararına karşılık, mevcut yargılama sürecinin devam ettiğini, kesinleşmiş bir karar olmadığını ve yasal hakkımız olan duruşma talepli İstinaf Kanun yoluna başvuracağımızı bildiririz.

    Bu aşamada gerek dava konusundaki hakılılığımıza gerekse hukukun üstünlüğüne inancımız devam etmekte olduğunu, görülecek celseye konuyu takip etmek isteyen, basın mensupları da dahil olmak üzere bütün ilgilenenler davet edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

  • "BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN!"

    Başay Okay ise Sangu'ya iki özlü sözle yanıt verdi. Okay, William Watson'ın, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!" ifadelerini kullandı. Okay, Konfüçyüs'ün, "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!" cümlesini de sözlerine ekledi.

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