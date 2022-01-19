"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Karar sonrası Elçin Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama artık yeter! Bugüne kadar bana yapılanları anlatmadım fakat daha fazla susmayacağım! Bu da hepinize açık davetimdir." dedi.

Sangu'nun avukatı Ali Demirel daha sonra şu açıklamayı yaptı:

Bilindiği üzere 2016 yılında aleyhimize açıklan ve yaklaşık 6 yıldır devam eden Elçin Sangu ve eski menajeri Başay Okay arasındaki ihtilafa yönelik yerel mahkemedeki yargılamanın son celsesi bugün itibari ile görülmüştür.

Açıkça hukuka, usule, içtihatlara, emsal Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri kararlarına aykırı olarak tesis edilen yerel mahkeme kararına karşılık, mevcut yargılama sürecinin devam ettiğini, kesinleşmiş bir karar olmadığını ve yasal hakkımız olan duruşma talepli İstinaf Kanun yoluna başvuracağımızı bildiririz.

Bu aşamada gerek dava konusundaki hakılılığımıza gerekse hukukun üstünlüğüne inancımız devam etmekte olduğunu, görülecek celseye konuyu takip etmek isteyen, basın mensupları da dahil olmak üzere bütün ilgilenenler davet edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.