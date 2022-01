"BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN!"

Başay Okay ise Sangu'ya iki özlü sözle yanıt verdi. Okay, William Watson'ın, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!" ifadelerini kullandı. Okay, Konfüçyüs'ün, "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!" cümlesini de sözlerine ekledi.