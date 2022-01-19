"GERÇEĞE AYKIRI İDDİALARDA BULUNDU"
Okay'ın avukatı Selçuk Tomul ardından şu açıklamayı yaptı:
Müvekkilim Başay Okay, Elçin Sangu'nun aralarındaki "Ajans Sanatçı Sözleşmesi"ni haksız ve hukuka aykırı olarak feshetmesi sebebiyle, kendisine karşı tazminat davası açmıştır. 2016 yılından itibaren yargılaması devam eden davada, kısa süre önce yerel mahkemece karar verilmiş ve Elçin Sangu aleyhine tazminata hükmedilmiştir.
Söz konusu karar, Türk Milleti adına karar veren, bağımsız ve tarafsız bir mahkemece verilmiş olup, yasa ve usule tamamen uygun niteliktedir. Buna karşın, anılan kararın, deyim yerindeyse, etkisini hafifletmek ve yargılamayı kendi lehine etkilemek gayesinde olan Elçin Sangu, mahkeme kararı hakkında gerçeğe aykırı bir takım beyan ve iddialarda bulunmuştur. Yargılama sürecinin tamamen bitmesine/kesinleşmesine kadar, yargılamayı etkileyici tarzda açıklamalar yapılmasının uygun ve etik olmadığı bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte Elçin Sangu tarafından gerçeğe ve etik kurallara aykırı şekilde açıklama yapılmış olduğundan, bu açıklamanın yapmak gereksinimini görmüş bulunuyoruz.
Bu doğrultuda, Elçin Sangu'nun zannettiginin aksine, İstinaf Mahkemelerinde, istinaf sebeplerinin mutlaka duruşmalı yapılması gibi bir kural söz konusu değildir. Diğer bir deyişle, İstinaf Mahkemelerinde duruşma yapılıp yapılmayacağı İstinaf Mahkemelerinin takdirindedir (HMK. m. 353, 256). Elçin Sangu'nun, mahkemeler nezdinde baskı yaratmaya yönelik olduğunu düşündüğümüz, istinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılacağı ve basını da olası istinaf duruşmasını takibe davet edileceği şeklindeki beyanları hukuk dışı bir çabanın ürünüdür. Bu tarz davranışların hukuk kuralları ile hareket eden mahkemeler nezdinde itibar görmeyeceği kanaatindeyiz.
Sonuç olarak, bağımsız ve tarafsız Türk Mahkemeleri nezdinde yapılan yargılama sonucunda müvekkilim tarafından açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel mahkemece tesis edilen işbu kararın yasa ve usule uygun olduğunu, bu nedenle anılan kararın üst derece mahkemeleri tarafından da onanacağını düşünmekle birlikte, mahkemelere duyduğumuz saygı dolayısıyla nihai takdirin yüce Türk Mahkemeleri'ne ait olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
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