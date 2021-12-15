Yerli kripto para borsasına 2 milyon dolar yatırdı

Yerli dijital harita teknolojileri şirketi Başarsoft, sektöründeki değişik alanlara açılmak için blokzincir (blockchain) teknolojisine yatırım kararı aldı. Şirket bu amaçla bugüne kadar Ripple, Shiba başta olmak üzere birçok altcoin’i Türkiye’de ilk listeleyen borsa olarak da bilinen BitTurk’ün yüzde 10 hissesini 2 milyon dolara satın aldı. Böylece BitTurk, 20 milyon dolar değerlemeye ulaştı.
2017 yılında kurulan BitTurk, hem kripto para borsası olan hem de blokzincir tabanlı temel yazılımları olan bir finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor. BitTurk, FinDev markası ile blockchain üzerinde yüksek frekanslı, algoritmik alış, satış yazılımı ve DeFi (merkeziyetsiz finans) projeleri geliştiriyor.
Başarsoft, bu teknolojilerin harita yanında başka dikey sektörlere de entegre edilmesi ve buradan gelir getirilmesi konularında BitTurk’e destek verirken, akıllı harita teknolojilerini de blokzincir ile yurtdışına daha kolay taşıyabilmeyi amaçladığını duyurdu.
“ÜRÜNLERİMİZİ BLOKZİNCİR İLE PAZARLAYACAĞIZ”
Blokzincir teknolojisine yaptıkları yatırımı değerlendiren Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, şunları söyledi:
“Bu satın alma ile Başarsoft, global alanda çok daha etkili bir oyuncu olacak. Biz ürünlerimizi yurtdışına satma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyorduk. Ancak blokzincir teknolojisi ile birlikte bunları çok daha kolay ve etkin bir şekilde pazarlayabileceğiz. Aynı zamanda bu alandaki yatırımlarımızla bilişim sektörünün alternatif alanlarında da var olacağız. Blokzincir teknolojisine yatırım yapmak için en uygun ortaklığın BitTurk’le olacağını gördüğümüz için de şirketin yüzde 10 hissesini alarak bu alana ilk yatırımımızı yapmış olduk.”
BitTurk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Budak ise “BitTurk birçok altcoin’i Türkiye’de ilk listeleyen şirket. Biz sadece kripto para borsası tarafında değil, blokzincir teknolojilerinde kurumsal şirketler için çok önemli çözümler sunuyoruz. Bu işbirliği ile hem adımızı hem de işlerimizi çok daha etkin bir şekilde anlatabilme olanağı bulacağımızı düşünüyoruz. Eminim ki atılan bu imzalar her iki şirketin hem yerelde hem de globalde daha büyük işler başarmasını sağlayacak ilk adım olacaktır” dedi.
Yapılan açıklamaya göre Başarsoft’un bu satın alma ile kasasından çıkan 2 milyon doların bir kısmı hisse karşılığı olarak verilirken bir kısmı da işletme sermayesi olarak şirketin içine kondu.
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