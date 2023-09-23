Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 değişiyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Bu sezon Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip olacak sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 11'de değişime gidiyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
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Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
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SON 17 RESMİ MAÇINDA MAĞLUBİYET ALMADI
Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
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"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
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11 DEĞİŞİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag karşısında 2-0 geriye düşen ve son 10 dakikada bulduğu gollerle 1 puana uzanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor.
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Sarı-kırmızılılarda Angelino, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Victor Nelsson'un bu maça kulübede başlaması bekleniyor.
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MUSLERA
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BOEY
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- 10
DAVINSON SANCHEZ
- 11
ABDÜLKERİM
- 12
KAZIMCAN
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- 13
LUCAS TORREIRA
- 14
SERGIO OLIVEIRA
- 15
TETE
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- 16
MERTENS
- 17
KEREM
- 18
ICARDI
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