Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş için çalışmalarına start verdi. Turuncu lacivertli futbolcular akşam saatlerindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.