Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Atilla Karaoğlan
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ASLAN İYİ GRAFİĞİ SÜRDÜRMENİN PEŞİNDE
Lige sahasındaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyerek tur atladı. Başakşehir'e moralli gidecek olan Fatih Terim'in öğrencileri, son şampiyonu da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olan Medipol Başakşehir ise ilk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek.
Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.
Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.
EMRE AKBABA SAKAT
Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
Öte yandan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.
Medipol Başakşehir'de ise sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.
LİGDE SON 6 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı.
Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.
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