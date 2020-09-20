Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Saracchi sakatlandı.

Marcelo Saracchi, sakatlığı sebebiyle maçın 60. dakikasında saha kenarına gelmek zorunda kaldı. Saracchi'nin yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.