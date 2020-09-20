Neftçi maçına göre 4 değişiklik

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.

BAKÜ MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.

ETEBO İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi. Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı. Genç orta saha oyuncusu, yedeklerler arasında yer buldu.