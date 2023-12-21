Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını duyurdu

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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Başakşehir de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.