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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Miguel Crespo, Krzysztof Piatek ve Philippe Kenny'nin golleriyle kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir, puanını 22'ye yükseltti. Hatayspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:53
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        Başakşehir, 6 maçlık hasrete son verdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 56'da Miguel Crespo, 83'te Krzysztof Piatek ve 90+4. dakikada Philippe Kenny attı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken, Hatayspor ise 8 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Hatayspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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