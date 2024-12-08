Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Miguel Crespo, Krzysztof Piatek ve Philippe Kenny'nin golleriyle kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir, puanını 22'ye yükseltti. Hatayspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 56'da Miguel Crespo, 83'te Krzysztof Piatek ve 90+4. dakikada Philippe Kenny attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 22'ye yükseltirken, Hatayspor ise 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Hatayspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.