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Başak Gümülcinelioğlu: Çağrı Çıtanak bana 'küçümen' der

Başak Gümülcinelioğlu: Çağrı bana 'küçümen' der

Oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. İlişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Gümülcinelioğlu, "Çağrı bana 'küçümen' der. Benim sinir krizi geçirdiğim bir sahnede, 'Aa küçümene bak sen!' diyerek tepki veriyor" ifadelerini kullandı

30.12.2021 - 11:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başak Gümülcinelioğlu oyuncu sevgilisi Çağrı Çıtanak ile Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içip sohbet eden çift, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Hayvan figürlerinin olduğu maskeleriyle dikkat çeken ikiliden Gümülcinelioğlu, "Çok yayıldı. Dikkat ediyoruz. Şimdi üçüncü aşımızı da olduk. Omicron daha bulaşıcı, daha çabuk yayılıyor. Ne olur ne olmaz diye maskemizi hiç çıkartmıyoruz." dedi.

  • Dijital bir platformda 'Erkek Severse' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Çağrı Çıtanak, "Ne zaman yayına girecek bilmiyorum ama yakın zamanda girecek diye biliyorum. Televizyona iş yaptığınız zaman, siz her şeyi çok güzel yapsanız bile reyting almayabiliyor. 'Bu nasıl bu kadar uzun gitti' dediğimiz işler de oluyor. Dijitalde öyle bir dert yok." ifadelerini kullandı.

  • "ÇAĞRI BANA 'KÜÇÜMEN' DER"

    Sevgilisiyle senaryo çalıştığını söyleyen Gümülcinelioğlu da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Çağrı bana 'küçümen' der. Minyon olduğum için aramızda bir espridir. Benim sinir krizi geçirdiğim bir sahnede, 'Aa küçümene bak sen!' diyerek tepki veriyor." şeklinde konuştu.

  • "O HEDİYE KARŞISINDA SAATLERCE AĞLADIM"

    Hayranlarıyla bir anısını paylaşan Gümülcinelioğlu, "Murathan Mungan şarkıları ile bir konserim olmuştu. O zaman böyle iki tane yıllardır beni aktif takip eden takipçim oldu. Şiir çok severim şiir paylaşan edebi anlamda da bakışı olan... Çünkü gördüğüm bir şey değildi açıkçası sürekli telefonda olan yeni nesilde, İnanamadım bu kadar fazla kitap okuduklarına ve beni şaşırttı. Ben de çok merak ettim kim olduklarını davet ettim sahneye geldiler. Doğum günüme yakındı. Doğumumdan bugüne tüm fotoğraflarımı, mektuplar her şey var. Gerçekten Elif ve Zeynep'in yaptığı o hediye karşısında saatlerce ağladım. Hayat portföyü yapmışlar. Alınan ödüllerden, hayatımın tüm alanına kadar. Evimin en güzel yerine koyuyorum. Bu kadar manevi bir şeyle aylarca uğraşılması beni çok ağlattı." dedi.

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