"O HEDİYE KARŞISINDA SAATLERCE AĞLADIM"

Hayranlarıyla bir anısını paylaşan Gümülcinelioğlu, "Murathan Mungan şarkıları ile bir konserim olmuştu. O zaman böyle iki tane yıllardır beni aktif takip eden takipçim oldu. Şiir çok severim şiir paylaşan edebi anlamda da bakışı olan... Çünkü gördüğüm bir şey değildi açıkçası sürekli telefonda olan yeni nesilde, İnanamadım bu kadar fazla kitap okuduklarına ve beni şaşırttı. Ben de çok merak ettim kim olduklarını davet ettim sahneye geldiler. Doğum günüme yakındı. Doğumumdan bugüne tüm fotoğraflarımı, mektuplar her şey var. Gerçekten Elif ve Zeynep'in yaptığı o hediye karşısında saatlerce ağladım. Hayat portföyü yapmışlar. Alınan ödüllerden, hayatımın tüm alanına kadar. Evimin en güzel yerine koyuyorum. Bu kadar manevi bir şeyle aylarca uğraşılması beni çok ağlattı." dedi.