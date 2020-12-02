2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen stilist Başak Dizer, evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
"BENİM SEÇİMİM DEĞİLDİ"
Alem dergisine konuşan 43 yaşındaki Dizer, şunları söyledi:
Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.
Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.
"Aşık olmadan güzel vakit geçirmek zor" diyen Başak Dizer, şu ifadeleri kullandı:
Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek.
Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.
"KIVANÇ'A ÇOK GÜLÜYORUM"
Son dönemlerde en çok güldüğü şeyleri anlatan Başak Dizer, "Komik bir ortağım ve komik bir WhatsApp arkadaş grubum var. Onlara gülüyorum. Bir de Kıvanç’a çok gülüyorum tabi. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar" şeklinde konuştu.
"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"
Dizer, geçtiğimiz günlerde "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.
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