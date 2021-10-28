SİYAH-BEYAZ AŞK

Başak Dizer, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeği ile çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Dizer, paylaşımına, "Dünyalar kadar..." notunu düştü. Tatlıtuğ'a kısa sürede takipçilerinden çok sayıda "Doğum günün kutlu olsun." yorumları yapıldı.