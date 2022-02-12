Baş başa doğum günü yemeği

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray ve milli takımın efsane isimlerinden olan Selçuk İnan, önceki gün eşi Cemre Kardeş ile birlikte Bebek'te görüntülendi.

Fatih Terim'in takımdan ayrılmasından sonra Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden eski futbolcu, doğum gününü kutlamak için bir otele giriş yaptı. 37. yaşını kutlamak için baş başa yemeğe gelen ikili, kızlarını evlerine bıraktı.

"UZUN ZAMANDIR SİZLERE DENK GELEMİYORDUK"

Muhabirlerin doğum gününü kutlamasının üzerine teşekkür eden İnan, "Uzun zamandır sizlerle denk gelemiyorduk, umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.