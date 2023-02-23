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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bartu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BARTU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bartu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bartu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bartu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BARTU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bartu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Varlık, servet. Varılacak yer, mesafe. En eski Türk kağanlarından biri.

BARTU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bartu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bartu adını koymak caizdir.

BARTU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bartu ismini kullanan 4.578 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bartu ismini kullanan 1.176 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bartu ismini kullanan 465 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bartu ismini kullanan 610 kişi bulunmaktadır.

BARTU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bartu ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket