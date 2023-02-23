Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Batın İsminin Anlamı Nedir? Batın İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Batın adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 23.02.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Batın İsminin Anlamı Nedir? Batın İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Batın isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BATIN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Batın ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Batın adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Batın isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BATIN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Batın ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Allah’ın 99 isminden biri.
  2. Görünmeyen.
  3. İç, iç yüzü.
  4. Sır, gizli.

BATIN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Batın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve taşıdığı anlam nedeniyle Batın adını koymak caiz değildir.

BATIN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Batın ismini kullanan 2.209 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Batın ismini kullanan 351 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Batın ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Batın ismini kullanan 177 kişi bulunmaktadır.

BATIN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Batın ismine sahip kişiler duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ruslar, Ukrayna'da ikinci yılına giren savaş hakkında ne düşünüyor? 
Ruslar, Ukrayna'da ikinci yılına giren savaş hakkında ne düşünüyor? 
Yıkım durdurulmuştu! İş merkezinde 2 kedi kurtarıldı
Yıkım durdurulmuştu! İş merkezinde 2 kedi kurtarıldı
Depremin boyutunu etkileyen 'deprem kapıları'
Depremin boyutunu etkileyen 'deprem kapıları'
Balıkçılar haber verdi! İşte o kentte, fay hattındaki zemin sıvılaşması!
Balıkçılar haber verdi! İşte o kentte, fay hattındaki zemin sıvılaşması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.