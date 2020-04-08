08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'nın Ulus ilçesinde giriş çıkışlar ile il merkezi, beldeleri ve köyleri arasındaki her türlü kara yolu ulaşımında sınırlama başlatıldı.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köyleri ile il merkezi arasındaki her türlü kara yolu ulaşımı saat 21.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar sınırlandırıldı.
Ulus ilçesinden Bartın il merkezine yapılan her türlü toplu taşıma seferleri durdurulurken yine ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan her türlü pazar yerlerinin ikinci bir karara kadar kaldırılmasına karar verildi.
İlçede sınırlandırma kararının ardından emniyet ve jandarma ekipleri ilçe girişi ile sınırlarda çalışma başlattı.
Bartın-Karabük Yolu Nebioğlu köyü mevkisinde yolda işaretleme yapan jandarma, hem ilçe hem de Karabük yönünden gelen araçları denetledi.
Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin geçişlerine, durumlarını ispatlayan belgelerini ibraz etmeleri şartıyla izin verdi.
Denetim sırasında daha önce aldığı hayvanların ücretini ödemek için Ulus ilçesinden Safranbolu'ya gitmek isteyen sürücünün, ekiplerce ilçeden çıkışına izin verilmedi.
KIRIKKALE'DE DE BİR KÖY KARANTİNADA
Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı belirtildi.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Büyükafşar köyünün ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli.
Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!