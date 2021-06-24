Bartın kültür ve turizm açısından zengin illerimizden biri... Özellikle yaz aylarının gelmesiyle gezilere çıkmak isteyenler gidecekleri illerle ilgili detayları merak ediyorlar. Bu illerden biri de Bartın... Peki, Bartın nerede, hangi bölgede? İşte Bartın'nın gezilecek yerleri ve ilçeleri...

BARTIN NEREDE?

Bartın, Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde yer alan ilin merkezidir. Şehirden geçen Bartın Çayı'ndan denize gemiyle gidilebilir. Türkiye'de deniz trafiğine uygun tek deredir.

Adını, kenarında kurulduğu Bartın Çayı'nın antik çağdaki isminden (Parthenios) alan kent, tarihi Paphlagonia antik kentlerinden Sesamos (Amasra),Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz)'ı sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Romalılar devrinde Bartın Çayına Parthenius deniliyordu. Çayın kıyısında kurulan şehre ise Parthenia adı verildi. Bu isim zamanla Bartın’a dönüşmüştür.

BARTIN'DA GEZİLECEK YERLER

Gürcüoluk Mağarası

Güzelcehisar Koyu

Amasra Plajı

Amasra Müzesi

Amasra Ağlayan Ağaç

Amasra Çekiciler Çarşısı

Ulukaya Şelalesi

Amasra Büyük Liman Plajı

Uluyayla

Güzelcehisar Kalesi