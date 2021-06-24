Bartın kültür ve turizm açısından zengin illerimizden biri... Özellikle yaz aylarının gelmesiyle gezilere çıkmak isteyenler gidecekleri illerle ilgili detayları merak ediyorlar. Bu illerden biri de Bartın... Peki, Bartın nerede, hangi bölgede? İşte Bartın'nın gezilecek yerleri ve ilçeleri...
BARTIN NEREDE?
Bartın, Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde yer alan ilin merkezidir. Şehirden geçen Bartın Çayı'ndan denize gemiyle gidilebilir. Türkiye'de deniz trafiğine uygun tek deredir.
Adını, kenarında kurulduğu Bartın Çayı'nın antik çağdaki isminden (Parthenios) alan kent, tarihi Paphlagonia antik kentlerinden Sesamos (Amasra),Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz)'ı sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Romalılar devrinde Bartın Çayına Parthenius deniliyordu. Çayın kıyısında kurulan şehre ise Parthenia adı verildi. Bu isim zamanla Bartın’a dönüşmüştür.
BARTIN'DA GEZİLECEK YERLER
Gürcüoluk Mağarası
Güzelcehisar Koyu
Amasra Plajı
Amasra Müzesi
Amasra Ağlayan Ağaç
Amasra Çekiciler Çarşısı
Ulukaya Şelalesi
Amasra Büyük Liman Plajı
Uluyayla
Güzelcehisar Kalesi
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