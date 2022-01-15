Baro başkanları AYM adaylarını belirledi

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucunda bu isimlerden biri yeni AYM Üyesi olacak.



Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı yaş haddinden emekliye ayrılacak. Avukat kontenjanından seçilen Akıncı’nın yerine yine bir avukat kökenli isim yeni AYM üyesi olacak. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği’nde sandık kuruldu. 10’u kadın 29 aday arasından baro başkanlarının oylarıyla üç isim belirlendi.

BU İSİMLERDEN BİRİ YENİ AYM ÜYESİ OLACAK

Sırasıyla en yüksek oyu alan Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu’na kayıtlı Avukat Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan Meclis’e bildirilecek üç isim oldu. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucunda bu isimlerden biri yeni AYM üyesi olacak.

Baro Başkanlarının oyları sonucu ilk üç sıraya yerleşen isimler şöyle:

Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar / 18 oy

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı Avukat Zülal Erdoğan Bilal / 13 oy

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan / 11 oy