Barış Murat Yağcı Kimdir?

Survivor Gönüllüler takımının en tanıdık isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de gözlerini hayata açmıştır.İkinci üniversitesine halâ devam eden genç yarışmacı, diziler, basketbol gibi alanlarda bizlere kendisini tanıtmayı başarmıştır.

Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Kocamın Ailesi gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Efes Pilsen Spor kulübünde basketbol kariyerini sürdürürken, geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra basket kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Best Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek yapımcıların dikkatini cezbeden Barış Murat Yağcı, Survivor ekranlarında da kendisini uzun bir süre konuşturacak gibi duruyor.

192 CM gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı, sadece 88 kilodur. Bunun dışında kova burcunun özelliklerini taşıdığını ifade eden genç yarışmacı Survivor'da iddialı isimlerden biri.