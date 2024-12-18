Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı kimdir?
Survivor 2025 için geri sayım devam ediyor. Kadrodaki isimler şimdiden merak konusu oldu. Survivor'ın önceki yıllarında dikkat çeken performansı ile adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, 2025 All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen bilgiler...
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Survivor performansı ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı, izleyenlerin merak ettiği "Survivor 2025" fragmanını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fragmanın paylaşılması sonrasında yarışmanın tarihi ve kadrodaki isimler kesinleşti. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
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SURVIVOR 2025 YARIŞMACISI BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
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Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.
2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.
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SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2025 kadrosunda Ünlüler Takımı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.