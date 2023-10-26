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        Haberler Müzik Barış Manço'nun vasiyeti yerine getirildi - Magazin haberleri

        Barış Manço'nun vasiyeti yerine getirildi

        Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği '2023 Marşı', ölümünden 24 yıl sonra Avcılar'da sahneye taşındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:38
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        • 1

          Barış Manço, 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına özel '2023' adını verdiği bir marş yazmıştı.

          1995'te Japonya'nın 15 şehrine turne düzenleyen Barış Manço, Osaka konserinde, marşı seslendirdikten sonra şunları söylemişti; Marşımızın adı '2023'... O yıl, benim ülkem, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Barış Manço, bir söyleşisinde ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023 senfonik olarak seslendirilirse, eğer hayattaysam oğullarımın kolunda sahneye çıksam, değilsem de eser senfonik olarak seslendirilse ne güzel olur" sözleriyle isteğini belirtmişti.

        • 3

          Barış Manço'nun vasiyeti, ölümünden 24 yıl sonra Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası tarafından Avcılar Havuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda, Barış Manço'nun 14 eseri ve '2023' adlı marşı seslendirildi.

        • 4

          Barış Manço'nun '2023' marşında ilerisi için düşündüğünü müzikal birikimiyle ortaya koyduğunu belirten Şef Musa Göçmen, konserden önce şunları söyledi: Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve birçok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerden en anlamlısı belki de Barış Manço'nun kişisel hayalini sahneye taşıyor olmamız. Barış Manço, '2023' eserini yaptığında 'Bir gün acaba bir ekim ayında 80 yaşına bastığımda bu eser bir senfoni orkestrası eşliğinde çalınır mı?' diyor. Biz de Barış Manço'nun duygularını sahneye taşıyoruz ve '2023' eserini Barış Manço'nun hayalini Avcılar Belediyesi'nin desteğiyle, İzmanço'nun çatısı altında hep beraber coşkuyla seslendireceğiz.

        • 5

          "BU KONSER BARIŞ MANÇO'NUN ASIRLAR BOYU YAŞADIĞININ BİR KANITI"

          Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde Barış Manço'nun istediği konseri gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Hançerli, "Bu konser, sanatçının asırlar boyu yaşadığının bir kanıtı olsa gerek" diye konuştu.

        • 6

          Konserde konuklar arasında yer alan Lale Manço Ahıskalı ise duygularını; "Hayalini kurduğu konsere beni davet ettiler. Hayalinin gerçekleşmesinden çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

        • 7

          '2023'

          1923'ün ılık bir ekim sabahında
          Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum
          Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben
          Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
          Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu
          Toprak anam toprak anam Anadolu
          Babamsa sağı solu belli olmaz
          Bir gürledi mi yer yerinden oynar
          Göğsünde çatırdamalar olurmuş
          Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı
          Kaya parçaları vardır bu topraklarda
          Ve sen benim oğlum
          Ve sen kayaların oğlu
          Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın
          Kolay değil kayaların oğlu olmak
          Kuzeyden esen rüzg'ra
          Güneyden gelen kavurucu sıcağa
          Karşı koruyacaksın onları
          Kolay değil, kolay değil
          Kayaların oğlu olmak
          2023'ün ılık bir ekim sabahında
          Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
          Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi
          Kök salmaya başladım o sabah
          Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır
          Durmakta olan diğer çınarları fark ettim
          Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
          Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar
          Ve 2023'ün ılık bir ekim sabahında
          Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
          Beraberce seyre koyulduk

          Fotoğraflar: İHA, DHA, Depo

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Yay
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