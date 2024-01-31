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        Haberler Magazin Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

        Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

        7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy'de anılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:21
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        Barış Manço, Kadıköy'de anılacak
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        Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak. “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Musa Göçmen, Ayşegül Aldinç, Cahit Berkay, Eda Baba, Ezgi Aktan, Ogün Sanlısoy ve Yasemin Mori gibi birbirinden önemli sanatçılar Barış Manço şarkılarını seslendirecek.

        Barış Manço’nun Moda’daki evi de, anma programı kapsamında bugün saat 24.00’e; 1 Şubat Perşembe günü ise saat 17.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.

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        #Barış Manço

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