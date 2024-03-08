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        Haberler Spor Diğer Bilardo Barış Çin artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Barış Çin artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu!

        Milli sporcu Barış Çin, Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:04
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        Barış Çin artistik bilardoda Avrupa şampiyonu!
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        Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde gerçekleştirilen organizasyonunun finalinde Fransız rakibi Michael Hammen'i 186-180 yenen Barış Çin, Avrupa şampiyonu oldu.

        Michael Hammen'in ikinci bitirdiği şampiyonada milli sporcu Hacı Arap Yaman, İspanyol Sergio Sanchez ile üçüncülüğü paylaştı.

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