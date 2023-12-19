Barış Bayraktar, dansıyla gönüllere taht kurdu

Önce bedensel engelli halter, sonra tekerlekli sandalye basketbol ve son olarak para dans branşında gösterdiği başarıyla göz kamaştıran Barış Bayraktar’ın azmi gönülleri fethediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Barış’ın hikayesi 1992 yılında Manisa’nın Aksihar ilçesinde başladı.

2.5 yaşında geçirdiği trafik kazası ile hayata engelli tutunan genç adamın hayalleri o engelleri geride bırakarak altın madalyalara uzandı.

ZORLU YOLCULUKLARDAN BAŞARIYA

İstanbul'da 5 yıldır yalnız yaşayan Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'nun milli sporcusu olan Barış Bayraktar, Habertürk’e konuştu.

Yaşamında zorlu yolculuklar olduğunu vurgulayan Bayraktar şöyle devam etti; “En başta sizin manşetiniz bu mevzuyu dile getiriyor zaten.."8 kez İstiklal Marşını okuttu." Dile kolay, kolay değil. E tabii ki ardında bıraktığı anılar fazlasıyla mevcut. Sevinç, kutlama, coşku, üzüntü, biraz gözyaşı, sanırım hatta çok daha fazla. Dünya Şampiyonluğu her zaman bambaşka bir şey. Ve ben elbette gözümü oraya dikmiştim fakat spor bu, bazen farklı komplikasyonlar oluşabiliyor. Umarım bundan sonra hedeflerime daha sağlam adımlarla yürüyeceğim. Bunlar benim Cenova 2023 Para Dans Spor Dünya Şampiyonası sonrası, ülkem adına ilk kez böylesine büyük bir organizasyonda ülkeme 2 gümüş madalya ile dönmenin haklı gururundan mütevellit olsa gerek diye düşünüyorum. Para Dans Spor branşı Türkiye'de kurulduğundan bugüne dek! Umarım daha nice başarılara.”