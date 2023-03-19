Barcelona - Real Madrid derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? LaLiga'da El Clasico şampiyonluğu belirleyebilir! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler ve kadrolar

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Dünyanın en çok izlenen rekabetlerinden olan Barcelona-Real Madrid maçı El Clasico bu akşam nefesleri kesecek! Futbol tarihinin en köklü rekabetlerinden biri olan Barcelona-Real Madrid mücadelesiyle sezonun şampiyonluk yarışı ciddi oranda şekillendirecek.

Real Madrid karşısında 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Katalonya ekibi, Real Madrid'i yenmesi halinde son 12 haftaya 12 puan farkla girecek. Liverpool karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından geri dönen Real Madrid'de ise lig tarafında işler istenildiği gibi gitmiyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet alan başkent takımı, Barcelona ile girdiği şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşmış durumda. Son dönemeçlere girerken farkı kapatmak isteyen Ancelotti'nin öğrencileri Camp Nou deplasmanına bu akşam 23.00'da çıkıyor.

- İlk Real Madrid-Barcelona maçı 13 Mayıs 1902 tarihinde Castellana Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı Katalan ekibi 3-1 kazandı. - Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlar için "El Clasico" adlandırması 1990'ların sonundan bu yana kullanılıyor. Bu ifadenin nereden çıktığı ile ilgili hiçbir resmi kaynak bulunmazken, Arjantin'in iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçlar için çok daha öncesinden "Superclasico" ifadesi kullanıldığı biliniyor.

- El Clasico tarihinde ilk golü 13 Mayıs 1902'deki maçta Barcelona'nın Alman futbolcusu Udo Steinberg Werle attı. - El Clasico tarihinde en farklı galibiyet, 13 Haziran 1943'te General Kupası'nda (şimdiki Kral Kupası) Madrid'de oynanan maçta alındı. Real Madrid, bu karşılaşmada Barcelona'ya 11-1 yendi.

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