Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Barcelona Juventus maçı Camp Nou'da sahne alacak. Dünyanın en iyi iki futbolcusu Ronaldo ve Messi'nin karşı karşıya geleceği karşılaşma canlı olarak izlenebilecek. Peki Barcelona Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca Juve maçı şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

BARCELONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçına sahne olacak Barcelona Juventus maçı bu akşam 23.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Coutinho; Griezmann

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo